المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ ناصر الكميم

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر عبدالله طماح الكميم عضو اللجنة الدائمة المحلية، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لشقيق الفقيد الشيخ جمال عبدالله طماح الكميم وإخوانه، ونجل الفقيد الشيخ عبدالله ناصر عبدالله الكميم وإخوانه وكافة آل الكميم بمديرية الحداء محافظة ذمار.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون" .