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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع انخفاضاً بدرجات الحرارة الصغرى

الأرصاد يتوقع انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى
توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى، وتشكل الضباب والشابورة المائية وهطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى عن الأيام القليلة الماضية، والطقس بارد إلى شديد البرودة وجاف على بعض مناطق في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع، مع احتمال تكون الصقيع الخفيف على بعض منها.

وأشار إلى أن الطقس قد يكون بارداً إلى بارد نسبياً في أجزاء من مرتفعات محافظات إب، لحج، تعز، أبين، شبوة، هضبة حضرموت وبعض مناطق من غرب الجوف ومأرب.

ومن المحتمل تشكل ضباب وشابورة مائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية، وهطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والمرتفعات المقابلة لها .

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الاتي: عمران : 3.2، صنعاء : 5.2، ذمار : 6.6، السدة : 7.5.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي كما يأتي صرفيت-المهرة : 6.6 ملم، المكلا : 1ملم.

وحذر المركز المواطنين في المحافظات الباردة أو المسافرين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح.

وحث المزارعين ورعاة الماشية والنحل على اتخاذ الاحتياطات لحماية محاصيلهم وممتلكاتهم ممن آثار البرد الشديد والصقيع .

ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والشابورة المائية أو السحب المنخفض .

كما نبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.








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