المؤتمرنت -

البرلمان يستعرض تقريراً بأسباب تفشي شلل الأطفال والحصبة

استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن برامج تحصين الأطفال، وأسباب تفشي بعض الأمراض، كالحصبة وشلل الأطفال وغيرها.



تضمن التقرير التوصيات التي توصلت إليها اللجنة والموجهة للجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الصحة للوقوف أمام هذه المشكلة، والبحث عن الحلول والمعالجات واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.



وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استعرض المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج نزولها الميداني إلى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.



واحتوى التقرير على نبذة عن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وموارده، والفئات التي يستهدفها وإيراداته للعام2021م، والمشاريع المنفذة خلال العام نفسه.



وتطرق التقرير إلى الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق، ونتائج النزول الميداني، إضافة إلى الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وفي الجلسة وجه رئيس المجلس الشكر للجان التي أنجزت تقاريرها.. حاثا بقية اللجان على سرعة إنجاز ما لديها من أعمال وتقارير وموافاة المجلس بذلك ليتسنى استعراضها ومناقشتها والبت فيها بحسب أولوياتها.



وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

