المؤتمرنت -

أجواء باردة متوقعة في 6 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة وباردة نسبياً في عدة محافظات، ورياحاً نشطة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم أنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.



ومن المتوقع أجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز وإب.



وأشار المركز إلى أنه من المحتمل هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 22 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.8 في عمران، 5 في ذمار، 5.5 في صنعاء، 10.5 في السدة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركـز المواطنين في المناطق الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، ومرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

