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المؤتمر نت - قامت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة الخطري، بالاطمئنان على صحة القيادية المؤتمرية،

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة تطمئن على صحة الاشموري

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد لقطاع المرأة تطمئن على صحة الاشموري
قامت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة الخطري، بالاطمئنان على صحة القيادية المؤتمرية، رئيسة دائرة المرأة بالأمانة العامة تهاني الاشموري، التي ترقد في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء إثر وعكة صحية المّت بها.

ونقلت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة، الى الأشموري تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس وامنياته لها بالشفاء العاجل.
من جانبها عبّرت رئيسة دائرة المرأة بالأمانة العامة، تهاني الأشموري، عن شكرها وإمتنانها لمتابعة وحرص قيادة المؤتمر الشعبي العام على الاطمئنان على حالتها الصحية.








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