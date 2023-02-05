المؤتمرنت -

البرلمان يدين تطبيع النظام السوداني علاقاته مع العدو الصهيوني

أدان مجلس النواب انضمام النظام السوداني إلى قائمة " العار" للأنظمة العربية المطبّعة مع العدو الصهيوني.



واستنكر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية زيارة وزير خارجية العدو الصهيوني للعاصمة السودانية الخرطوم، لبحث ما أسماه "تعزيز آفاق التعاون المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والتطبيع مع السودان برعاية أمريكية.



ولفت المجلس إلى إعلان وزارة الخارجية السودانية، تأكيد الاتفاق مع العدو الصهيوني بالمضي قدماً في سبيل تطبيع العلاقات، وتطويرها في المجالات المختلفة.



واستغرب مجلس النواب من جرأة قائد الجيش الذي لا يحمل أي تفويض من الشعب السوداني يخول له التصرف في قضايا مفصلية لا تنسجم وإرادة الشعب السوداني وقواه الحية.



وحيا رفض الأحزاب والقوى المناهضة للتطبيع في السودان الشقيق على مواقفها الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وجدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، ثبات موقفه الرفض لإقامة أي علاقة عربية أو إسلامية مع العدو الصهيوني المحتل الذي يمارس عدوانه وانتهاكاته المستمرة للأراضي الفلسطينية ويتعمد قتل وتشريد وهدم مساكن أبناء الشعب الفلسطيني .. مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل المتاحة.



ودعا مجلس النواب، البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى إدانة واستنكار التطبيع مع العدو الصهيوني .. معتبراً إقدام النظام السوداني على خطوات التطبيع مخالفة لإرادة أبناء الأمة العربية والاسلامية بما فيهم أبناء الشعب السوداني المناهض لمشاريع التطبيع والعمالة والارتهان والموالاة للصهيونية.



وفي الجلسة التي حضرها وزيرا الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج نزولها الميداني إلى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.



احتوى التقرير على نبذة عن الصندوق وموارده والفئات التي يستهدفها وإيرادات الصندوق لعام 2021م والمشاريع التي نفذها خلال العام ذاته.



وتطرق التقرير إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الصندوق، ونتائج النزول الميداني إضافة إلى عدد من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.



وأكد أعضاء مجلس النواب خلال نقاشاتهم للتقرير على أهمية التزام الصندوق بالأهداف التي أنشئ من أجلها والعمل على معالجة الاختلالات وأوجه القصور والتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق لتجاوز الصعوبات.



ولفتوا إلى الملاحظات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والعمل على تسهيل المعاملات والإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة لرعاية وتأهيل المعاقين ومراعاة التوزيع في أمانة العاصمة والمحافظات وفقًا للاحتياج.



وشدد مجلس النواب على أهمية تفعيل دور الرقابة على أداء الصناديق ومتابعة التقارير الدورية عن أنشطة الصناديق ومنها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.



وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب إعادة التقرير إلى اللجنة لاستيعاب الملاحظات التي طُرحت في الجلسة من قبل الأعضاء وموافاة المجلس بنتائج ذلك.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره بعد إجراء بعض التصويبات عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.

(سبأ)