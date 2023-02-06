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المؤتمر نت - وقد ناقش اللقاء مختلف المستجدات على الساحة الوطنية واكد على أهمية المضي لمزيد من التنسيق بين القوى الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وانصار الله وذلك لرفع مستوى العمل والنشاط الوطني لتعزيز الجبهة

لقاء بين المؤتمر وانصار الله يشدد على أهمية مواجهة العدوان والحفاظ على ثوابت الوطن

المؤتمرنت -
لقاء بين المؤتمر وانصار الله يشدد على أهمية مواجهة العدوان والحفاظ على ثوابت الوطن
عقد صباح اليوم بالعاصمة صنعاء لقاء. جمع قيادات المؤتمر وقيادات انصار الله حيث حضر من المؤتمر كلا من الشبخ خالد عبدالوهاب الشريف الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي والشيخ عبدالله احمد مجيديع الامين العام المساعد للقطاع السياسي وعزام عبدالله صلاح رئيس الكتلة البرلمانية عضو اللجنة العامة وجلال علي الرويشان رئيس الكتلة الوزارية عضو اللجنة العامة وعبده مهدي العدلة رئيس الدائرة السياسية عضو اللجنة العامة فيما حضر من انصار الله أعضاء المكتب السياسي علي القحوم ومحمود الجنيد وحزام الأسد .

وقد ناقش اللقاء مختلف المستجدات على الساحة الوطنية واكد على أهمية المضي لمزيد من التنسيق بين القوى الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وانصار الله وذلك لرفع مستوى العمل والنشاط الوطني لتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن ومواجهة العدوان والمؤامرات الاستعمارية للمحتلين الجدد بكافة اشكالها .

وشدد اللقاء على أهمية تعزيز التوافق الوطني والشراكة الوطنية والتاكيد على الثوابت الوطنية في الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة اليمنية والسيادة والاستقلال ورفض كل مشاريع ومؤامرات الغزاة والمستعمرين.

واوضح اللقاء على أن العدوان والمؤامرات تستهدف كل اليمنيين بلا استثناء والمسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الاصطفاف الوطني والتحرك الجاد مع الوطن والقضايا الوطنية ومواجهة العدوان والمؤامرات والمخططات التي تستهدف وحدة وسيادة اليمن واستقلالية قراره الوطني.

واكد اللقاء على مباركة ودعم جهود القيادة فيما يخص موضوع الهدنة و السعي نحو السلام بكل الخيارات والتوجهات الرادعة العدوان واهمية الإلتزام بتنفيذ متطليات الملف الانساني كحزمة واحدة متكاملة وغير قابلة للتجزىة وصولا إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وانهاء الاحتلال واعادة الأعمار وجبر الضرر ورفع اسم اليمن من البند السابع .

ونوه اللقاء إلى أن علاقة المؤتمر الشعبي العام وانصار الله ستظل علاقات متينة ومرتبطة بالوطن والدفاع عنه ولا يمكن أن تؤثر عليها محاولات بعض الذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة هنا أو هناك .

وقد اقر الجانبان استمرار اللقاءات بين قيادتي المؤتمر الشعبي العام وانصار الله وبما يسهم في عقد وتوسيع هذه اللقاءات لتشمل كل القوى الوطنية المناهضة للعدون .








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