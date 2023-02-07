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المؤتمر نت - حضور حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور لمناقشة المواضيع المتعلقة بقضايا وهموم المواطنين وتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات والمعاملات والرقابة على أسعا

البرلمان يستدعي حكومة الإنقاذ على خلفية هموم المواطنين

المؤتمرنت -
البرلمان يستدعي حكومة الإنقاذ على خلفية هموم المواطنين
أقر مجلس النواب، طلب حضور حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور لمناقشة المواضيع المتعلقة بقضايا وهموم المواطنين وتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات والمعاملات والرقابة على أسعار السلع والخدمات.

وفي جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى الراعي تطرق أعضاء مجلس النواب إلى عدد من القضايا العامة التي تتعلق بالوضع الإنساني في اليمن بسبب الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار ومنها الحرب الاقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان بهدف تضييق سبل العيش على أبناء اليمن وزيادة معاناتهم ومنها تفاقم الحالة المعيشية وارتفاع أسعار الأدوية والمواد الغذائية وعدم توفر الغاز المنزلي بما يلبي احتياجات المواطنين.

وشددوا على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية والرقابية ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور أينما وجد وكذا تفعيل الرقابة الدورية على أسعار السلع والخدمات والبحث عن الحلول والمعالجات الناجعة للكثير من المشكلات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأكدوا أهمية توحيد الجهود وتلاحم الصف الوطني لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان بهدف النيل من اليمن أرضاً وإنساناً .. مطالبين المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه معاناة الشعب اليمني وإيقاف العبث بثرواته وتسخيرها لصالح التنمية في كافة محافظات الجمهورية.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، ورئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، أحمد يحيى الكبسي، أقر مجلس النواب تأجيل مناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن الردود الحكومية على توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة حول الوضع الراهن لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار إلى جلسة مقبلة بحضور وزيري المالية، والتربية والتعليم.


كما وقف مجلس النواب أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ومنها ما تعرض له الشعبين الشقيقين السوري والتركي من زلزال أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.

وعبر مجلس النواب عن تضامن الشعب اليمني مع أشقائه في سوريا وتركيا في محنتهم .. معرباً عن أحر التعازي وصادق المواساة في سقوط الضحايا من أبناء الشعبين السوري والتركي والعزاء موصول لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المناطق في شمال سوريا وجنوب تركيا.

وطالب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مد يد العون لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر والتحرك الإقليمي والدولي لرفع الحصار الأمريكي المفروض على سوريا المنكوبة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بجهاز محو الأمية وتعليم الكبار.








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