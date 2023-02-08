المؤتمرنت -

الارصاد يتوقع أجواء صحوة وباردة نسبياً خلال الساعات المقبلة

توّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صحوة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون صحوة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء.



في حين تتشكل السحب الركامية في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المرتفعات الغربية مع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من محافظات تعز، إب، حجة، ريمة، والمحويت في فترة المساء.



ولفت إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة بشكل عام، والرياح شمالية شرقية تنشط أحياناً مثيرة للأتربة، فيما الأجواء المناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال تشكل السحب الممطرة على أجزاء من سواحل محافظتي الحديدة وحجة والمرتفعات المقابلة لها.



وفي أرخبيل سقطرى ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 15 عقدة.



ونبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها بأخذ الاحتياطات اللازمة.