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أخبار
المؤتمر نت - ممنوع تناول الفاكهة صباحًا في هذه الحالات!

ممنوع تناول الفاكهة صباحًا في هذه الحالات!

المؤتمرنت -
ممنوع تناول الفاكهة صباحًا في هذه الحالات!
يمكن أن يتصور البعض أنه من المدهش والمفيد صحيًا أن يتناول طبقًا مليئا بالفواكه الملونة كخيار مثالي لوجبة الفطور. لكن هذا ليس هو الحال مع كل شخص.

فقد حذرت خبيرة التغذية وصحة الأمعاء ديمبل چانچدا من تناول البعض للفاكهة على وجبة الفطور لأنها يمكن أن تضر بصحتهم، بحسب ما نشره موقع Healthshots.

وتقول إن البعض يهتم بفوائد تناول الفاكهة، خاصة على معدة فارغة في الصباح. إنها جيدة للهضم والجلد والشعر والتمثيل الغذائي والمناعة. لكنها أوضحت أن هناك الكثير من الأفكار حول عادات غذائية، التي يساء فهمها بشكل شائع، من بينها تناول الفواكه كمكونات لوجبة الفطور.

نتائج عكسية
تحتوي كل فاكهة على مجموعة متنوعة من الإنزيمات والأحماض التي يمكن أن تتفاعل مع البكتيريا في الأمعاء ويمكن أن تكون مفيدة أو سيئة، اعتمادًا على أعراض الشخص. لذا تحث چانچدا الجميع على فهم الثمار التي ينبغي عليهم تناولها وإلا ستؤدي إلى نتائج عكسية.

وقالت دكتورة چانچدا: "تحتوي جميع الفواكه على إنزيمات نشطة وأحماض فاكهة مثل حامض الستريك والفوماريك وحمض الأكساليك وحمض الماليك الذي يتفاعل بسرعة مع حمض اللاكتيك في منتجات الألبان ولا يختلط جيدًا مع الخضار والحبوب واللحوم؛ بما يؤدي إلى تكوين نفايات التمثيل الغذائي غير المهضومة. يمكن أن تعيق هذه التركيبات غير المتوافقة عملية التمثيل الغذائي للأنسجة وتمنع عملية تكوين الأنسجة فيما يمكن وصفه بأنه نظام غذائي غير متوافق."

مزايا تناول الفواكه صباحًا
فيما شرحت دكتورة چانچدا أنه إذا كان الشخص، ممن يمكنهم تناول الفاكهة على الفطور، فإنه يمكن أن يحصد بعض الفوائد التالية:

1. التخلص من السموم
يخضع جسم الإنسان لعملية التخلص من السموم من الساعة 7 إلى 11 صباحًا. تعطي الفواكه طاقة إضافية لهذه العملية على عكس الأطعمة المضادة للتخلص من السموم التي تحتوي على الكثير من الدهون.

2. زيادة التمثيل الغذائي
إن الفواكه هي الأطعمة الأكثر قابلية للهضم على الإطلاق. إن تناولها أولاً في الصباح يزيد من معدلات التمثيل الغذائي للساعات القادمة بسبب تدفق سكريات الفاكهة الطبيعية.

3. طاقة وزيادة تركيز
يكون الجسم في حاجة ماسة إلى سكريات الفاكهة الطبيعية بعد الاستيقاظ مباشرة. يمكن استبدال فنجان القهوة بكوب عصير فواكه طبيعية أو طبق من الخيرات الطبيعية بما يحافظ على التركيز والحيوية على مدار اليوم.

موانع تناول الفواكه صباحًا
لكن حذرت دكتورة چانچدا من تناول الفواكه في الصباح إذا كان الشخص يعاني من الأعراض التالية:

• الحموضة أو الإحساس بالحرقان
• نزلات البرد
• السعال
• التهاب الجيوب الأنفية
• الحساسية
• الربو
• حمى القش
• احتقان الرئة
• التهاب الشعب الهوائية
• السكري
• زيادة الوزن

نصيحة عامة
من أجل تجنب سلبيات تناول الفواكه، نصحت دكتورة چانچدا بأنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن يتم تناولها بمفردها. أو بعبارة أخرى، يجب عدم خلط الفاكهة بالخضروات ومنتجات الألبان والحبوب أو اللحوم لأنها يمكن أن تصبح سامة. ولكن يمكن خلط الفواكه مع الفواكه المجففة لأنها تنتمي إلى نفس العائلة.*وكالات








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