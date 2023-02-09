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المؤتمر نت - الارصاد يتوقع تأثر 5 محافظات يمنية برياح باردة

الارصاد يتوقع تأثر 5 محافظات يمنية برياح باردة

المؤتمرنت -
الارصاد يتوقع تأثر 5 محافظات يمنية برياح باردة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في المناطق الصحراوية وتأثر معظم مناطق البلاد برياح شمالية شرقية باردة، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هبوب رياح شمالية شرقية باردة تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة على المناطق الصحراوية .

وأضاف أن تلك الرياح ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى أربع درجات وتعمل على إثارة غبار خفيف إلى متوسط واسع الانتشار.

وذكر المركز أنه من المحتمل أن يصل تأثير الرياح الباردة إلى معظم مناطق البلاد بما في ذلك محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، ويستثنى من ذلك المناطق الساحلية الجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات الجبلية الداخلية فيها.

كما يستثنى من ذلك المناطق الساحلية الغربية وسلسلة المرتفعات الجبلية الداخلية منها حيث ينتشر الضباب في العديد من مناطقها الداخلية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، وحماية المحاصيل الزراعية.

كما نبه سائقي المركبات من تدهور الرؤية الأفقية بسبب الغبار أو الضباب.








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