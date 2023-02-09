المؤتمرنت -

إتلاف شحنة مواد غذائية ومنتجات متنوعة مخالفة للمواصفات

أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة،اليوم، شحنة مواد غذائية ومنتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.



وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في بيان صادر عنها اليوم، أنها أتلفت شحنة مواد غذائية متنوعة تتكون من 264 كيسا وكرتون فاصوليا حمراء وفشار وبفك في فرع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.



وأشار البيان إلى أنه تم في مركز رقابة عفار إتلاف 15 كرتون بسكويت وغراء جدران مخالفة للمواصفات والمقاييس من حيث تضررها بسبب انقلاب وسيلة النقل وعدم تدوين تاريخ الإنتاج والانتهاء.



ولفت البيان إلى أن عمليات الاتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية في إطار مهام الهيئة وجهودها في حماية صحة وسلامة المستهلك.



وأكدت الهيئة في بيانها عدم التهاون في الرقابة على المواد والسلع الاستهلاكية التي تصل إلى الأسواق اليمنية عبر الموانئ والمنافذ المختلفة للمحافظات.

