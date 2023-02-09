الخميس, 09-فبراير-2023 الساعة: 05:02 م - آخر تحديث: 04:11 م (11: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - إتلاف شحنة مواد غذائية ومنتجات متنوعة مخالفة

إتلاف شحنة مواد غذائية ومنتجات متنوعة مخالفة للمواصفات

المؤتمرنت -
إتلاف شحنة مواد غذائية ومنتجات متنوعة مخالفة للمواصفات
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة،اليوم، شحنة مواد غذائية ومنتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في بيان صادر عنها اليوم، أنها أتلفت شحنة مواد غذائية متنوعة تتكون من 264 كيسا وكرتون فاصوليا حمراء وفشار وبفك في فرع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشار البيان إلى أنه تم في مركز رقابة عفار إتلاف 15 كرتون بسكويت وغراء جدران مخالفة للمواصفات والمقاييس من حيث تضررها بسبب انقلاب وسيلة النقل وعدم تدوين تاريخ الإنتاج والانتهاء.

ولفت البيان إلى أن عمليات الاتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية في إطار مهام الهيئة وجهودها في حماية صحة وسلامة المستهلك.

وأكدت الهيئة في بيانها عدم التهاون في الرقابة على المواد والسلع الاستهلاكية التي تصل إلى الأسواق اليمنية عبر الموانئ والمنافذ المختلفة للمحافظات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: فيتامين شهير يعالج مرض السكري
ثقافة: استعدادات لأكبر تظاهرة تشكيلية يمنية في الخارج
مجتمع مدني: “واتساب” تطلق ميزات جديدة للحالة
أخبار: قمر صناعي يرصد لقطات لمركز الزلزال في تركيا
أخبار: مركز الارصاد يتوقع أجواء صحوة وباردة نسبياً
أخبار: النواب يشدد على رقابة أسعار السلع الغذائية والأدوية
أخبار: أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة فاهم الفضلي
فنون ومنوعات: فنانون ينعون ضحايا زلزال تركيا وسوريا
أخبار: البرلمان يستدعي "الإنقاذ" على خلفية هموم المواطنين
أخبار: شرف يوجه رسائل إلى دول العالم والمنظمات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله بيضان
عربي ودولي: وفاة 50 فلسطينياً في زلزال تركيا وسوريا المدمر
أخبار: عالم يشرح علم الزلزال المدمر بين تركيا وسوريا
أخبار: توقعات بتصاعد حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا
أخبار: تأثيرات محتملة للقرفة على الذاكرة والتعلم
علوم وتقنية: “تيك توك” تلزم بسياسات جديدة
أخبار: استشهاد وإصابة 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدة
علوم وتقنية: جوجل كروم يحصل على ميزة خصوصية مهمة
عربي ودولي: سلوفاكيا ترصد بؤرة لإنفلونزا الطيور
رياضة: تركيا.. غموض مصير 7 لاعبين تحت الأنقاض
ثقافة: 3.5 مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
عربي ودولي: مقتل 3 الاف شخص في زلزال تركيا
أخبار: تسجيل 50 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة
عربي ودولي: سوريا تناشد الأمم المتحدة للإغاثة جراء الزلزال
أخبار: الأمانة: التوقيع على اتفاقية تركيب منظومات شمسية لـ6 آبار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023