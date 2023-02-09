الخميس, 09-فبراير-2023 الساعة: 05:02 م - آخر تحديث: 04:11 م (11: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - 15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية

15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية

المؤتمرنت -
15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية
أظهرت نتائج دراسة أجريت مؤخرا أن فيضانات البحيرات الجليدية تهدد حياة ما لا يقل عن 15 مليون إنسان في العالم.

وتشير مجلة " نايتشر كوميونيكيشن" إلى أنه وفقا للدراسة يمكن أن تحدث الفيضانات نتيجة تحطم السدود الطبيعية للبحيرات الجليدية.

وجاء في الدراسة "تشكل الفيضانات الناجمة عن تحطم السدود الجليدية للبحيرات خطرا جديا ويمكن أن تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، حيث أنها تهدد حياة 15 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم".

وتشير الدراسة إلى أن نصف هذا العدد الكبير من الضحايا سيكونون من سكان الهند وباكستان وبيرو والصين.
ووفقا للباحثين: "إن سكان المناطق المرتفعة في آسيا هم الأكثر عرضة لهذا الخطر، حيث أن حوالي مليون شخص يعيشون على بعد 10 كيلومترات من بحيرة جليدية". كما أن سكان منطقة جبال الأنديز معرضون للخطر أيضا.

ويؤكد الباحثون على ضرورة تحسين منظومة الانذار المبكر ، ووضع استراتيجية أكثر فعالية لتخفيف عواقب الكارثة (مثل تقسيم الأراضي) ودراسة المناطق الأكثر عرضة لهذا الخطر.

ويشير الباحث توم روبنسون المحاضر في جامعة كانتربري النيوزيلندية في حديث لقناة CNN التلفزيونية، إلى أن ما سيحدث نتيجة خرق البحيرات الجليدية لسدودها سيكون مشابها لـ "تسونامي" ناجم عن تحطم مفاجئ لسد.

ويقول: "السدود الجليدية لا تختلف عن السدود المبنية".

ويضيف: "إذا أخذنا كمثال سد هوفر، الذي خلفه بحيرة كبيرة، فإذا أزلنا السد فجأة فسوف يتدفق الماء على شكل شلالات نحو الأسفل في الوادي على شكل موجات فيضان ضخمة".* المصدر: نوفوستي








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: فيتامين شهير يعالج مرض السكري
ثقافة: استعدادات لأكبر تظاهرة تشكيلية يمنية في الخارج
مجتمع مدني: “واتساب” تطلق ميزات جديدة للحالة
أخبار: قمر صناعي يرصد لقطات لمركز الزلزال في تركيا
أخبار: مركز الارصاد يتوقع أجواء صحوة وباردة نسبياً
أخبار: النواب يشدد على رقابة أسعار السلع الغذائية والأدوية
أخبار: أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة فاهم الفضلي
فنون ومنوعات: فنانون ينعون ضحايا زلزال تركيا وسوريا
أخبار: البرلمان يستدعي "الإنقاذ" على خلفية هموم المواطنين
أخبار: شرف يوجه رسائل إلى دول العالم والمنظمات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله بيضان
عربي ودولي: وفاة 50 فلسطينياً في زلزال تركيا وسوريا المدمر
أخبار: عالم يشرح علم الزلزال المدمر بين تركيا وسوريا
أخبار: توقعات بتصاعد حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا
أخبار: تأثيرات محتملة للقرفة على الذاكرة والتعلم
علوم وتقنية: “تيك توك” تلزم بسياسات جديدة
أخبار: استشهاد وإصابة 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدة
علوم وتقنية: جوجل كروم يحصل على ميزة خصوصية مهمة
عربي ودولي: سلوفاكيا ترصد بؤرة لإنفلونزا الطيور
رياضة: تركيا.. غموض مصير 7 لاعبين تحت الأنقاض
ثقافة: 3.5 مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
عربي ودولي: مقتل 3 الاف شخص في زلزال تركيا
أخبار: تسجيل 50 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة
عربي ودولي: سوريا تناشد الأمم المتحدة للإغاثة جراء الزلزال
أخبار: الأمانة: التوقيع على اتفاقية تركيب منظومات شمسية لـ6 آبار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023