المؤتمرنت -

شهداء وجرحى مواطنين بانفجار مخلفات العدوان في الحديدة

استشهد مواطنان وأصيب ثالث اليوم، جراء انفجار مخلفات العدوان في مديريتي الحالي وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة.



وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، في بيان له أن هذه المخلفات الخطرة تسببت في استشهاد امرأة وإصابة مواطن في مديرية الحالي واستشهاد مواطن في مديرية بيت الفقيه.



وحمّل المركز قوى العدوان المسؤولية الكاملة، جراء استمرار سقوط الضحايا المدنيين، نتيجة منع دخول الأجهزة الكاشفة لتطهير المناطق الملوثة بهذه المخلفات الخطرة التي تشكل تهديداً على حياة المدنيين.