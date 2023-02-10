المؤتمر نت -

احباط محاولة تهريب 3 فهود من اليمن

تسلمت حديقة الحيوان بأمانة العاصمة ثلاث من إناث الفهود وذلك بعد إحباط محاولة تهريبها إلى السعودية.

وأوضح مدير عام الحدائق العامة بالأمانة سمير حمزة، أن إناث الفهود البالغة من العمر شهر إلى شهرين، تسلمتهن حديقة الحيوان من مكتب الزراعة والري بمحافظة صعدة، بعد تحريزها في إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

وأشاد بجهود وتعاون مكتب الزراعة بصعدة في رفد حديقة الحيوان بالأمانة بعدد من الحيوانات النادرة للمرة الثالثة، وكذا دور الأجهزة الأمنية في صعدة التي ضبطت عملية تهريب تلك الفهود إلى السعودية.

حضر التسليم مدير تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة المهندس عبدالناصر هويدي، ومدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية بصعدة الدكتور ماهر حربان، ومندوب مكتب الزراعة بالمحافظة أكرم قاسم ونائب مدير الحدائق بالأمانة وضاح منصر، ومدير حديقة الحيوان فؤاد الهرش.

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