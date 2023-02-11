الأحد, 12-فبراير-2023 الساعة: 12:13 ص - آخر تحديث: 12:13 ص (13: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارتي الصناعة والكهرباء في صنعاء تخفيضا محدودا في تسعيرة الكهرباء وقيمة مادة الدقيق.

صنعاء.. تخفض محدود في أسعار الكهرباء والدقيق

المؤتمرنت -
صنعاء.. تخفض محدود في أسعار الكهرباء والدقيق
أعلنت وزارتي الصناعة والكهرباء في صنعاء تخفيضا محدودا في تسعيرة الكهرباء وقيمة مادة الدقيق.
وحسب مصادر رسمية فإن وزارة الكهرباء تعتزم تخفيض سعر الكيلو وات الواحد من 300 ريال الى 285 ريالاً للكهرباء الحكومية، بداية من منتصف شباط/ فبراير الجاري.

وأشارت المصادر الى أن التسعيرة المرتقبة سوف تستمر حتى منتصف العام الجاري يليها تسعيرة جديدة وفقا لمتغيرات أسعار المشتقات النفطية.

وفي سياق متصل اعلن مكتب الصناعة والتجارة بصنعاء عن تخفيض أسعار مادة الدقيق من 17الف ريالا الى 16300 ريالا للكيس الواحد سعة 50كلجم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فلامنجو يحقق برونزية مونديال الأندية بفوزه على اهلي مصر
رياضة: تميمة ميسي تلتهم إرثه في باريس
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال جنوب تركيا إلى أكثر من 21 ألف
أخبار: 91 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ 24
أخبار: امين عام المؤتمر يعزي امين حزب الحوار بوفاة والده
أخبار: شهداء وجرحى بانفجار مخلفات العدوان في الحديدة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
مجتمع مدني: التعامل مع الكسور في ورشة عمل بصنعاء
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب هذه الدولة
أخبار: 15 مليون شخص مهددون بفيضانات
علوم وتقنية: فيتامين شهير يعالج مرض السكري
أخبار: إتلاف شحنة مواد غذائية ومنتجات متنوعة مخالفة
أخبار: الارصاد يتوقع تأثر 5 محافظات يمنية برياح باردة
أخبار: شرف يلتقي نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة
أخبار: ممنوع تناول الفاكهة صباحًا في هذه الحالات!
ثقافة: استعدادات لأكبر تظاهرة تشكيلية يمنية في الخارج
مجتمع مدني: “واتساب” تطلق ميزات جديدة للحالة
أخبار: قمر صناعي يرصد لقطات لمركز الزلزال في تركيا
أخبار: مركز الارصاد يتوقع أجواء صحوة وباردة نسبياً
أخبار: النواب يشدد على رقابة أسعار السلع الغذائية والأدوية
أخبار: أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة فاهم الفضلي
فنون ومنوعات: فنانون ينعون ضحايا زلزال تركيا وسوريا
أخبار: البرلمان يستدعي "الإنقاذ" على خلفية هموم المواطنين
أخبار: شرف يوجه رسائل إلى دول العالم والمنظمات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله بيضان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023