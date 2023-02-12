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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور صالح القردعي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور صالح ناصر القردعي استاذ التشريح وعلم الانسجه بكلية الطب جامعة ذمار ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد عبدالله ناصر القردعي واخوانه ونجل الفقيد احمد صالح القردعي وإخوانه ، وكافة آل القردعي في مديرية عنس محافظة ذمار ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.