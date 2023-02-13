المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء جافة وباردة وتكوّن الصقيع

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء جافة وباردة وتكوّن الصقيع في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع أجواء جافة وبارة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، إب، البيضاء والضالع ومديرية سيئون مع احتمال تكوّن الصقيع أو الضريب على أجزاء منها.



فيما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات شبوة، أبين، لحج وتعز.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1.5 في ذمار، 4.4 في عمران، 5.7 في صنعاء، 7.6 في السدة، 9.8 في سيئون، 10.8 في إب.



ونبه المركـز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الحيطة من احتمال تكوّن الصقيع أو الضريب وحماية المزروعات وتغطيتها.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.