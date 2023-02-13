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المؤتمر نت - الوهباني يدشن المرحلة السادسة من مشروع الغارمين

الوهباني يدشن المرحلة السادسة من مشروع الغارمين

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
الوهباني يدشن المرحلة السادسة من مشروع الغارمين
دشن عضو المجلس السياسي الاعلى جابر الوهباني اليوم بصنعاء مشروع الغارمين (المرحلة السادسة) الذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة.

وخلال التدشين أشاد الوهباني بما تقوم به الهيئة العامة للزكاة من مشاريع خيرة وحرصها على وضع الزكاة في مصارفها المستحقة، وأن جهود الهيئة محل تقدير إلا أنه نوه الى ضرورة الحرص على معايير دقيقة والاخذ بالاعتبار الجانب الجنائي فيما يخص المعسرين في السجون، وأن تكون هذه المشاريع لمستحقيها من المعسرين الشرفاء.

وأشار عضو السياسي الاعلى الى ضرورة تكاتف الجهود لمساندة هذه الجهود وتعزيز الوعي بأهمية الزكاة كونها فريضة وثالث ركن من أركان الاسلام، حتى يستفاد من مصارفها من يستحقونها، وأن يكون لوسائل الاعلام ووسائل التوعية كالمساجد وكذا في الجامعات والمدارس وغيرها، دور بارز في نشر الوعي عن أهمية أداء الزكاة، وأن يكون كبار رجال الاعمال قدوة في هذا الجانب لبقية التجار وعامة الناس بشكل عام، وأن الدولة ممثلة بأجهزتها المختصة والمعنية ستقوم بواجبها تجاه كل من يتردد أو يتمرد عن أداء هذه الفريضة.

من جانبه أكد وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي أن الوزارة ممثلة بأجهزتها المختصة لن تتردد عن ضبط أي متمرد عن أداء الزكاة، باعتبارها فريضة من الله ومن أبرز شعائر الاسلام، وأن الوزارة ستكون سنداً وعوناً للهيئة العامة للزكاة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وشدد على أهمية تكاتف الجميع حتى الوصول الى الاهداف المرجوة من فريضة الزكاة ومصارفها، سواء الدولة أو رجال الاعمال او المجتمع بشكل عام، كمسؤولية أمام الله لتنفيذ ما فرضه على عباده المسلمين.

بدوره استعرض مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، الأطر الدينية والشرعية عن الزكاة ومصارفها، منبهاً الجميع عدم التهاون في ادائها لما لذلك من عواقب كبيرة على اصحابها وأموالهم، والفضائل العظيمة لمن أداها.

وكان رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان ابو نشطان قد أوضح بأن المرحلة السادسة من شروع الغارمين استهدفت 1500 غارماً ومعسرا، بأكثر من 3 مليار ريال، فضلاً عن 1225 غارماً ومعسراً بـ 5 مليار و154 مليون ريال موزعة في المراحل الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأن اللجنة الخاصة بالهيئة تعمل وفق أربعة برامج (إفراج - إطلاق - تفريج - المساعدات العاجلة).








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