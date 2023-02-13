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أخبار
المؤتمر نت - 30 موظفا بالاتحادات يتدربون على مكافحة غسل الاموال

30 موظفا في اتحادات الغرف التجارية يتدربون على مكافحة غسل الاموال

المؤتمرنت -
30 موظفا في اتحادات الغرف التجارية يتدربون على مكافحة غسل الاموال
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

تهدف الدورة في يومين إلى اكساب ٣٠ من موظفي الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية معارف ومهارات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود الجمهورية اليمنية في هذا المجال والقوائم الدولية والمحلية المحظورة.

وفي الافتتاح أوضح مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القاضي رشيد المنيفي، إلى أن هذه البرامج التدريبية التي تنفذها اللجنة للكوادر في مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة ملحة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وبما يسهم في التنفيذ الأمثل للقانون ولائحته التنفيذية.

وتطرق إلى أهمية التدريب في تنمية الوعي ونشر المعرفة وتعزيز الخبرات وإكساب المهارات واعتبار التوعية الخطوة الأولى في تحصين المجتمع ضد هذه الجرائم ونقطة الانطلاق لمواجهتها عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة في ارتكاب هذه الجرائم وما تسببه من مخاطر وبالتالي سهولة مواجهتها والتصدي لها.

ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي وتمتد آثارها إلى الجوانب المختلفة .

وأكد استعداد اللجنة للتعاون وتقديم التسهيلات لكافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يساعد على نجاح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهته أكد رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، أنور جار الله، مساندة الاتحاد لجهود اللجنة في تنفيذ برامج وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

وأشار إلى أهمية تدريب كوادر الاتحاد والقطاع الخاص لما من شأنه تعزيز التعاون مع اللجنة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ولفت إلى ضرورة تكامل الجهود بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عمليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضر الافتتاح رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وديع السادة، ومساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية، أكرم الجرموزي.








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