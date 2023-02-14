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المؤتمر يدعو الدول العربية والاسلامية إلى اغاثة منكوبي الزلزال بسوريا

تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الوضع الكارثي الذي تعيشه المناطق السورية التي ضربها الزلزال المدمر في السادس من شهر فبراير الجاري والذي خلف آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى والمصابين ودمارا كبيرا شمل كل مناحي الحياة في تلك المناطق.



والأمانة العامة للمؤتمر وهي تعزي أسر الضحايا والمنكوبين فانها تدين الاجراءات العقابية التي تمارس بحق سوريا من قبل الولايات المتحدة والتي تسهم في منع وصول المساعدات الاغاثية إلى المتضررين في المناطق السورية المنكوبة.



وتعلن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تضامنها الكامل مع الأشقاء في سوريا وتدعو الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى المسارعة في دعم واغاثة المنكوبين في سوريا بعيدا عن اية حسابات سياسية وان تتحول هذه المأساة الانسانية إلى فرصة لمعالجة الخلافات والتباينات واعادة سوريا إلى حاضنتها العربية في أسرع وقت ممكن .