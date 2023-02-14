المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء جافة وباردة نسبياً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء جافة وباردة نسبياً إلى باردة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع أجواء جافة وباردة نسبياً إلى باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات غرب الجوف، صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب، البيضاء والضالع.



وأشار إلى احتمال تكون الصقيع الخفيف (الضريب) على أجزاء من تلك المناطق.



ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق الصحراوية ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج وتعز.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 3.5، عمران : 4.4، صنعاء : 5.8، السدة: 8.3، إب : 10.7.



ونبه المركـز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى عمل الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر.

