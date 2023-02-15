الأربعاء, 15-فبراير-2023 الساعة: 01:33 ص - آخر تحديث: 01:19 ص (19: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمكافحة ظاهرة المخدرات وتلافي آثارها الكارثية على المجتمع اليمني

تنسيق حكومي مكثف لمكافحة ظاهرة المخدرات

المؤتمرنت -
تنسيق حكومي مكثف لمكافحة ظاهرة المخدرات
عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ مصفوفة الأدوار الحكومية لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اجتماعاً لها يوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق، الركن جلال الرويشان.

كرس الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا الإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي والدولة الدكتور حميد المزجاجي، لمناقشة مصفوفة الإجراءات الحكومية لمكافحة المخدرات والأدوار المطلوب تنفيذها كإجراءات تنفيذية للمصفوفة من الجهات المعنية المكلفة لمكافحة هذه الآفة وتلافي مخاطرها على مختلف شرائح المجتمع وفي المقدمة الشباب.

وتطرق الاجتماع الذي حضره نواب وزراء الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى والعدل الدكتور إسماعيل الوزير والإعلام فهمي اليوسفي ومساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني ونائب رئيس جهاز الامن و المخابرات اللواء عبدالقادر الشامي، إلى عدة محاور، منها رفع مستوى التعاون والتنسيق وبذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات لمكافحة جريمة المخدرات التي تمس المجتمع والأمن القومي للبلاد.

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيسي الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس والهيئة العامة للنقل البري وليد الوادعي ووكيلي وزارتي المالية فؤاد الكميم وحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد أكرم عامر وعدداً من مدراء العموم في الوزارات والجهات ذات الصلة وضباط مختصين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأدوار التكاملية المطلوب تنفيذها مع كافة الجهات المشاركة بما يعزز ويخدم توحيد الجهود في مكافحة المخدرات كواجب وطني وأخلاقي وديني وإنساني تجاه حاضر ومستقبل الوطن.

وأشاد الفريق الرويشان، بالتفاعل المسؤول لمختلف المشاركين مع المصفوفة وآليتها التنفيذية، الهادفة إجمالا تعزيز وتطوير آليات التنسيق والتكامل في مواجهة هذه الآفة.

ولفت إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمكافحة ظاهرة المخدرات وتلافي آثارها الكارثية على المجتمع اليمني .. مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإعانتها وإسناد جهودها المهمة في مكافحة المخدرات وتحقيق النجاح لخططها وبرامجها في هذا الجانب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد شدد نائب رئيس الوزراء على أهمية دور المجتمع في دعم جهود المكافحة والمسئولية الواقعة على عاتق أبنائه في الإبلاغ عن أي معلومات تخدم عملية المكافحة وتكشف المتورطين في هذا النوع من الأنشطة الإجرامية.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بايرن ميونخ يقهر سان جيرمان بالفوز عليه في ارضه بدوري الابطال
رياضة: دوري الأبطال : ميلان يفوز على توتنهام بهدف نظيف
رياضة: آرسنال يقترب من هدف برشلونة
علوم وتقنية: علامة في العين تشير إلى أنك معرض للإصابة بنوبة قلبية
مجتمع مدني: 7 أطعمة ممنوعة لمرضى الكلى والسكري
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: المؤتمر يدعو الدول العربية والاسلامية إلى اغاثة منكوبي الزلزال بسوريا
فنون ومنوعات: زينة : كنت مجنونة بأحمد زكى
علوم وتقنية: 6 فوائد صحية للمشي
رياضة: مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
أخبار: ضبط ومصادرة مستلزمات طبية منتهية
أخبار: توجيهات بإعادة التيار الكهربائي للمشتركين مجانا
أخبار: 30 موظفا بالاتحادات يتدربون على مكافحة غسل الاموال
أخبار: الوهباني يدشن المرحلة السادسة من مشروع الغارمين
أخبار: 77 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة
عربي ودولي: مستوطنون يجددون تدنيس الأقصى
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء جافة وباردة وتكوّن الصقيع
رياضة: مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا بثلاثية مثيرة
مجتمع مدني: ثورة في محركات البحث قد تنهي سيطرة جوجل
عربي ودولي: رصد جسم طائر مجهول قبالة سواحل الصين
علوم وتقنية: الأقمار الصناعية تكشف صدع خطير فى تركيا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور صالح القردعي
أخبار: إصابة 3 مواطنين بنيران العدو السعودي بصعدة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ أحمد سعد جوبح
أخبار: إحياء أربعينية فقيد اليمن الدكتور المقالح
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023