المؤتمرنت -

الصحة العالمية توقف التحقيقات حول أصل "كوفيد-19"

أعلنت الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أن المنظمة أوقفت إجراء مزيد من التحقيقات في أصل فيروس كورونا بسبب مشكلات في جمع البيانات.



ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم الأربعاء، عن كيركوف، قولها: إن المنظمة خططت لتنفيذ العمل على مراحل، إلا أن "هذه الخطة تغيرت"، حيث "أعاقت الأحداث السياسية في جميع أنحاء العالم التقدم في فهم أصل (كوفيد-19)".



وأشارت إلى أنه من غير المتوقع إجراء "مرحلة ثانية" من هذه التحقيقات.



وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرح في يوليو 2021، بأن المنظمة تستعد للمرحلة الثانية من دراسة أصل فيروس كورونا المستجد، وتتوقع الشفافية من جمهورية الصين الشعبية.. مؤكدا على أن المرحلة الأولى واجهت بعض المشكلات، أحدها "صعوبة الوصول إلى البيانات، لا سيما البيانات المتعلقة ببداية الوباء".



وورد يوم أمس الثلاثاء، أن تحقيقا في أصول "كوفيد-19" قد بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، الذي طلب معلومات من الإدارة الأمريكية، حيث يتم التحقق، على وجه الخصوص، من الرواية المتعلقة بتسريب فيروس من مختبر صيني.

