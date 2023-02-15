المؤتمرنت -

الامين العام للمؤتمر يواسي آل زياد

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى الشيخ حمود مسعد زياد، وافراد اسرته، وكافة ال زياد بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار، وذلك بوفاة نجله المهندس/ هلال حمود مسعد زياد، والذي قضى معظم حياته في خدمة الوطن، من خلال اسهاماته العملية في الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وعبّر غازي احمد علي محسن باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام كافة عن بالغ التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

