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المؤتمر نت - تمثلت بـ 274 شهيداً من الصيادين بالقتل المباشر، و215 معاقاً نتيجة استهدافهم وهم في المياه اليمنية، وأكثر من 2000 مختطفاً و476 قارباً مدمرا،

بالأرقام .. جرائم وإنتهاكات تحالف العدوان بحق الصيادين

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
بالأرقام .. جرائم وإنتهاكات تحالف العدوان بحق الصيادين
قال وزير حقوق الانسان علي الديلمي أن الانتهاكات والمعاناة التي يتعرض لها الصيادين اليمنيين من قبل العدوان على مدى سبع سنوات لن تسقط بالتقادم.

وكشف الديلمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة إنسان للحقوق والحريات، أن هناك الكثير من التقارير التي تتلقاها وتقوم بها الوزارة، عن ما يتعرض له الصيادين من انتهاكات وممارسات يقوم بها تحالف العدوان دون أي مبرر، وأن الوزارة عبر أجهزتها المختصة تعمل مع بقية الجهات ذات العلاقة للانتصار لمظلومية الصيادين اليمنيين.

من جانبه أوضح رئيس منظمة إنسان الدكتور أمير جحاف، أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصيادين اليمنيين، سواء كان الحصار البحري الذي أثر على نشاطهم أو القتل المباشر من قبل تحالف العدوان، أو الاعتقال والاختطاف وهم يصطادون في المياه اليمنية وإدراجهم ضمن أسرى الحرب، حيث تعتبر من أكبر الانتهاكات في حق المدنيين.

وأشار جحاف الى احصائية اعدتها المنظمة، والتي تمثلت بـ 274 شهيداً من الصيادين بالقتل المباشر، و215 معاقاً نتيجة استهدافهم وهم في المياه اليمنية، وأكثر من 2000 مختطفاً و476 قارباً مدمرا، وأن منظمة إنسان ستستمر في الرصد والتوثيق لهذه الانتهاكات التي تعتبر جرائم في حق المدنيين الابرياء والانسانية بشكل عام.








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