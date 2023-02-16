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أخبار
المؤتمر نت - زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي

الأمين العام يطمئن على صحة عضو مجلس النواب الشيخ حزام فاضل

المؤتمرنت -
الأمين العام يطمئن على صحة عضو مجلس النواب الشيخ حزام فاضل
زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن عضو مجلس النواب الشيخ حزام ناجي فاضل في مستشفى اليمن السعيد بالعاصمة صنعاء
واطمأن الأمين العام على صحة الشيخ حزام فاضل، الذي تعرض لوعكة صحية، ونقل له تحيات الأخ صادق ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وتمنياته له بالشفاء العاجل.
وكان في استقبال الأمين العام رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب الشيخ عقيل فاضل وإدارة مستشفى اليمن السعيد،
وخلال الزياره شكر رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة إب الأمين العام على هذه اللفتة الكريمة، كما أثنى على المستشفى وما يقدمه من خدمات متميزة للمواطنين.








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