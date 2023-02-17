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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ قايد عبده يحيى حمزة، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والمجتمع

الأمين العام المساعد يواسي آل حمزة

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل حمزة
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ قايد عبده يحيى حمزة، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي والمواساة للشيخ علي سنان حمزة ونجل الفقيد المهندس عبدالحكيم قايد عبده حمزة وإخوانه وكافة آل حمزة في عزلة الشعيبة مديرية مغرب عنس محافظة ذمار في هذا المصاب.

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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