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المؤتمر نت - موجة غبار واسعة الانتشار تضرب هذه المحافظات

موجة غبار واسعة الانتشار تضرب هذه المحافظات

المؤتمرنت -
موجة غبار واسعة الانتشار تضرب هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدة محافظات وغباراً واسع الانتشار في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع أجواء باردة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة، البيضاء وإب.

وأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات لحج، تعز ، الضالع ومأرب وهضبة حضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال أن يكون هناك غبار واسع الانتشار في المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب، ويخف باتجاه المرتفعات الجبلية الغربية والوسطى.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5 في ذمار، 7 في عمران، 7.4 في صنعاء، 9.5 في السدة.

ونبه المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً مرضى الصدر وكبار السن والأطفال إلى عدم التعرض المباشر للغبار.








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