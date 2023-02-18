المؤتمرنت -

إستمرار الأجواء الباردة وتحذير من تشكل الصقيع

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة وتشكل الصقيع الخفيف في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع استمرار الأجواء الباردة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، وغرب كل من الجوف ومأرب.



وأشار إلى احتمال تشكل الصقيع الخفيف على بعض من تلك المحافظات خاصة ذمار والبيضاء وأجزاء من صعدة وصنعاء.



وذكر المركز أنه من المتوقع أيضاً أجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



ومن المحتمل وجود غبار خفيف يؤثر على مناطق متفرقة من الصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من المرتفعات الغربية.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار : 3.8، صنعاء : 5.0، عمران : 5.0، السدة: 9.2.



وحذر المركز المواطنين سيما المزارعين وكبار السن والأطفال من الأجواء الباردة.



ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

