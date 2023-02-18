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أخبار
المؤتمر نت - قافلة يمنية لإغاثة متضرري الزلزال في اللاذقية السورية

قافلة يمنية لإغاثة متضرري الزلزال في اللاذقية السورية

المؤتمرنت -
قافلة يمنية لإغاثة متضرري الزلزال في اللاذقية السورية
انطلقت صباح اليوم قافلة اغاثية من الجالية اليمنية في سورية إلى محافظة اللاذقية دعماً للمتضررين من الزلزال المدمر تحت شعار "من اليمن إلى الشام كلنا مقاومة".

وتتكون القافلة من ست شاحنات تحتوي على بطانيات ومفروشات وملابس شتوية ومواد غذائية ودوائية بالإضافة إلى سرر متنقلة ومستلزمات طبية.

وقال السفير اليمني لدى دمشق عبدالله صبري أن القافلة الإغاثية تأتي في إطار التضامن مع الشعب السوري الشقيق وتأكيداً على أواصر العلاقة بين اليمن وسوريا.

وأشار إلى أن القافلة تعد أقل واجب تجاه الشعب السوري الشقيق والحكومة السورية التي وقفت مع اليمن في مختلف المراحل والمحطات، موضحاً أن أبناء الجالية اليمنية ومن مختلف المحافظات شاركوا في جمع التبرعات المادية والعينية وكانوا إلى جوار إخوانهم السوريين أثناء المراحل الأولى من عمليات الإنقاذ ومساعدة المنكوبين.

وطالب السفير اليمني برفع الحصار والعقوبات الأمريكية عن سوريا، مشيداً في الوقت ذاته بالدول التي سارعت الى إغاثة سورية ولا تزال.

من جهته أعرب رئيس مجلس الجالية اليمنية في سورية محمد ناجي العولقي عن تقديره لجهود أبناء الجالية في تحريك هذه القافلة الإغاثية، معتبراً أن ماتقوم به الجالية "ليس إلا جهد المقل لكن مع كثير من المحبة والتضامن مع الشعب السوري".

وأشار إلى أن الجالية تعمل على ترتيب قافلة ثانية من المقرر أن تنطلق إلى محافظة حلب خلال الأيام القادمة.








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