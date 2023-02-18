المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالله عبدالرزاق

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي عبدالله يحيى أحمد عبدالرزاق، مستشار محافظة ذمار، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد أبوراس في برقية العزاء التي بعث بها إلى الأستاذ حسن محمد عبدالرزاق عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار عضو مجلس الشورى، ونجل الفقيد المهندس هشام عبدالله يحيى احمد عبدالرزاق وإخوانه، بمناقب الراحل ومواقفه المشرفة وسعيه الإنساني لحل الكثير من القضايا والمشاكل القبلية وخدمة المجتمع المحلي، وما قدمه من نموذج طيب في التفاني والأخلاص باداء واجباته الوطنية في مختلف المراحل.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل عبدالرزاق بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "