السبت, 18-فبراير-2023 الساعة: 08:05 م - آخر تحديث: 08:01 م (01: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أكد وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، جهوزية ميناء الحديدة لاستقبال كل أنوع سفن الحاويات، بما في ذلك ميناء الصليف، وكذا ميناء رأس عيسى، الذي استكمل تفريغ سفينة المشتقات النفطية اليوم

الدرة يؤكد جهوزية ميناء الحديدة لاستقبال كل أنواع السفن

المؤتمرنت -
الدرة يؤكد جهوزية ميناء الحديدة لاستقبال كل أنواع السفن
أكد وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، جهوزية ميناء الحديدة لاستقبال كل أنوع سفن الحاويات، بما في ذلك ميناء الصليف، وكذا ميناء رأس عيسى، الذي استكمل تفريغ سفينة المشتقات النفطية اليوم.

وأشار الوزير الدرة، في اجتماع عُقد في مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالحديدة، اليوم، ضم المحافظ محمد عياش قحيم، ووكيل أول المحافظة، أحمد البشري، والرئيس التنفيذي للمؤسسة، محمد إسحاق، إلى أهمية إعادة النشاط والحركة الملاحية للميناء.

وأشاد بجهود مؤسسة موانئ البحر الأحمر لاستقبال السفن، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الإعفاءات لرسوم إيجار الأرصفة لـ21 يوماً، وتقديم اللجنة الاقتصادية الإعفاء بنسبة ٤٩ بالمائة من جمارك البضائع والسلع الواردة إلى ميناء الحديدة.

وأثنى على دور السلطة المحلية في محافظة الحديدة في تهيئة الطرق للشاحنات من وإلى الحديدة بفتح طريق التسعين.. مؤكداً أن الوزارة تسعى لتوفير المشاريع في ميناء الحديدة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية العليا والجهات ذات العلاقة بما يكفل تطوير أداء الحركة الملاحية في الميناء الذي تعرض لأضرار بالغة جراء قصف معداته وآلياته.

وذكر وزير النقل أن الجهود ستشمل، خلال الفترة المقبلة، إعادة تأهيل مطار الحديدة بما يتسنى تشغيله وإعادة نشاطه إلى وضعه الطبيعي، نظراً لما تعرض له من عدوان وتدمير من قِبل تحالف العدوان والمرتزقة لما يمثله المطار من أهمية في النشاط الملاحي.

وثمَّن عالياً دور القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في الانتصار لحقوق الشعب اليمني على مدى سنوات العدوان والحصار.. مؤكدا أن فتح الموانئ والمطارات ورفع الحصار مطلب أساسي لرفع معاناة اليمنيين.

واعتبر الوزير الدرة ميناء الحديدة المنفذ الرئيسي لأكثر من 70 في المائة من اليمنيين، واستعادة نشاطه وفتحه أمام كل السفن التجارية ضرورة ملحَّة، وخطوة مهمة بعد ثمانية أعوام من القيود الجائرة والحصار الممنهج.

فيما أكد محافظ الحديدة الحرص على بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع وزارة النقل في تعزيز الجهوزية لاستقبال سفن الحاويات، وترتيب تهيئة العمل في موانئ البحر الأحمر، ومعالجة التحديات والصعوبات لما فيه تعزيز النشاط الملاحي وحركة دخول السفن للميناء.

من جانبه، تطرَّق وكيل أول محافظة الحديدة، البشري، إلى الآليات والإجراءات المتعلقة بخدمات ميناء الحديدة، ومتطلبات تحسين الخدمات، وتنفيذ المعالجات الضرورية لتحسين مداخل موانئ البحر الأحمر، وتهيئة الخدمات على النحو المنشود.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يتراجع لثالث أسبوع على التوالي
عربي ودولي: الرصاص يخلف 6 قتلى بالولايات المتحدة
فنون ومنوعات: حقيقة عمل جزء ثانٍ من طباخ الريس
ثقافة: محمد حسنين هيكل.. معارك باسم الأدب والإبداع
فنون ومنوعات: لماذا يجب ألا تدع طفلك ينام على سريرك أبداً؟
اقتصاد: إنخفاض أسعار الذهب إلى 1827 دولار للأوقية
عربي ودولي: الصين تعلن تحقيق انتصار ساحق على كورونا
عربي ودولي: إضراب يشلّ 8 مطارات ألمانية
رياضة: تعادل مثير بين برشلونة ومانشستر يونايتد
علوم وتقنية: تحذير من مخاطر الأجهزة الذكية على الأطفال
محافظات: الادارة العامة بصنعاء تتلقى 1250 شكوى
أخبار: فلكي يمني يكشف موعد غرة شهر شعبان
اقتصاد: واردات الهند من الذهب تهبط 76 بالمئة
أخبار: موجة غبار واسعة الانتشار تضرب هذه المحافظات
أخبار: عودة 3 صيادين يمنيين بعد احتجازهم في إريتريا
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل حمزة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ صالح الاشول
أخبار: تحذير هام للمواطنين من الارصاد
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة عضو مجلس النواب الشيخ حزام فاضل
رياضة: موت في حلبة الملاكمة
أخبار: نقاش (برلماني- حكومي) ساخن لأسعار المشتقات النفطية والمياه
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ عباس الشعيبي
أخبار: بالأرقام .. جرائم وإنتهاكات تحالف العدوان بحق الصيادين
أخبار: عالم : الحب يحدث في الدماغ وليس القلب
فنون ومنوعات: 4 طرق لتشعر بالسعادة خلال 10 دقائق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023