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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي عبدالله يحيى أحمد عبدالرزاق، مستشار محافظة ذمار، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء

لبوزة يعزي بوفاة القاضي عبدالله عبدالرزاق

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة القاضي عبدالله عبدالرزاق
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي عبدالله يحيى أحمد عبدالرزاق، مستشار محافظة ذمار، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وأعرب نائب رئيس المؤتمر عن تعازيه الحارة ومواساته للأستاذ حسن محمد عبدالرزاق عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار عضو مجلس الشورى، ونجل الفقيد المهندس هشام عبدالله يحيى احمد عبدالرزاق وإخوانه، وكافة آل عبدالرزاق بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

وأشاد لبوزة بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وبما بذله من جهد في الاصلاح بين الناس.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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