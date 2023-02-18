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المؤتمر نت - حملة أمنية لضبط المركبات والدراجات النارية في صنعاء

حملة أمنية لضبط المركبات والدراجات النارية

المؤتمرنت -
حملة أمنية لضبط المركبات والدراجات النارية
دشنت شرطة المرور اليوم حملة ضبط المخالفات المرورية، للسيارات والدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة، والمركبات المخالفة لآداب وقواعد المرور.

وتأتي الحملة التي تستمر شهراً بمشاركة وحدة الضبط المروري ومرور الأمانة، لإعادة الانضباط المروري وإزالة المخالفات ورفع نسبة الوعي في أوساط السائقين، خاصة بعد تنفيذ حملة التوعية المرورية "واقصد في مشيك" خلال شهر يناير الماضي.

وفي التدشين أوضح مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، أن تدشين الحملة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الداخلية، عطفاً على موجهات قيادة الدولة ومناشدات المجتمع بشأن مخالفات الدراجات النارية، وتطبيق القوانين والإجراءات المرورية.

ولفت إلى أهمية الحملة لضبط المخالفات وتحقيق الإنضباط المروري والحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين وتطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأكد الدكتور البراشي ضرورة تصحيح أوضاع المركبات وإتباع الإجراءات الرسمية للمعاملات المرورية، تفادياً للمحاسبة القانونية .. مبيناً أن الحملة تهدف لتعزيز التوعية المرورية لسائقي المركبات ومستخدمي الطريق والتأكد من استكمالهم متطلبات الإجراءات المرورية وضمان سلامة الجميع.

من جانبه أكد مدير مرور الأمانة العقيد أحمد القحوم أن لجان الترقيم في مراكز "جامع الشعب، ملعب 22 مايو، الثورة، المنطقة الشمالية هبرة، والمنطقة الغربية الحميري"، تعمل وفق الإجراءات اللازمة لإنجاز معاملات المواطنين.

ولفت إلى أنه تم توفير أرقام الدراجات النارية واستكمال التجهيزات اللازمة وتم بدء إجراءات ترقيم الدراجات النارية المضبوطة.

ودعت شرطة المرور الجميع إلى الاستفادة من الفترة الحالية، والتوجه إلى مراكز الترسيم والترقيم لتصحيح أوضاعهم حتى لا تتعرض سياراتهم ودراجاتهم للحجز.

وقد أسفرت الحملة في يومها الأول عن ضبط 1419 دراجة نارية غير مرسمة وغير مرقمة، و81 سيارة مخالفة لآداب وقواعد المرور.








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