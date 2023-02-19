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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدة محافظات خاصة أثناء الليل والصباح الباكر ومغبرة نسبيا في الصحاري والمرتفعات الغربية خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يتوقع أجواء باردة ويحذر من الصقيع

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أجواء باردة ويحذر من الصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدة محافظات خاصة أثناء الليل والصباح الباكر ومغبرة نسبيا في الصحاري والمرتفعات الغربية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة، إب، الضالع، وغرب كل من الجوف ومأرب.

وأشار إلى احتمال تشكل الصقيع الخفيف على أجزاء من محافظتي عمران والبيضاء، وشرق وجنوب ذمار، شرق وشمال صنعاء.

وحسب المركز قد تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج وتعز.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

ويتوقع المركز أيضاً أجواء مغبرة نسبياً في مناطق متفرقة من الصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من المرتفعات الغربية.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1.5 في ذمار، 3.6 في عمران، 4.4 في صنعاء، 6.5 في السدة.

وحذر المركـز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين في الفترات المسائية والصباح الباكر في، من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية .

ونبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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