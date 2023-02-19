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المؤتمر نت - بمساحة إجمالية 629 ألف و945 متر مربع، وبتكلفة إجمالية للاعمال المنفذة 5 مليار و621 مليون و62 ألف و350 ريال.

أمانة العاصمة تستعرض انجازاتها في إنشاء وصيانة الطرق

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
أمانة العاصمة تستعرض انجازاتها في إنشاء وصيانة الطرق
استعرضت الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بأمانة العاصمة، ما تم إنجازه من مشاريع في مختلف مديريات العاصمة خلال الفترة 2021 - 2022.

وأوضح التقرير الصادر عن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأمانة العاصمة صنعاء، عن تنفيذ العديد من المشاريع في أمانة العاصمة (ترميم كبير - ترميم صغير - خرسانة مسلح - رصف بالحجر الشبامي - أسفلت إضافي بسمك 3 سم - تعبئة حُفَر - شق م3 - قنوات م.ط - أسفلت جديد - أسفلت بارد)، بمساحة إجمالية 629 ألف و945 متر مربع، وبتكلفة إجمالية للاعمال المنفذة 5 مليار و621 مليون و62 ألف و350 ريال.

وقال أمين العاصمة حمود عباد إن هذه المشاريع تعتبر انجازات في ظل ما تمر به البلاد من ظروف صعبة نتيجة العدوان والحصار منذ ثمان سنوات، وأن شركاء هذا النجاح سواء الأمانة ممثلة بالوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة، وكذا المشاركات المجتمعية وغيرها من الجهات، حولوا الركود الذي كان يحاول العدوان أن يفرضه على الجانب التنموي والخدمي الى نجاح، معتبراً ذلك مسؤولية لتحقيق الانتصار في هذا الجانب أمام العدوان وحصاره وتأثيراته.

وكان مدير الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بأمانة العاصمة، عبدالملك الآنسي قد استعرض مراحل تنفيذ المشاريع، سواء كانت في مجال الطوارئ أو المستدامة، وأن الوحدة لن تألو جهداً في مواصلة جهودها لتنفيذ المزيد من المشاريع في أمانة العاصمة، كمسؤولية تحتم مضاعفة هذه الجهود أياً كانت الظروف والتحديات التي فرضها العدوان وحصاره الجائر.








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