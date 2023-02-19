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المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف العدو الصهيوني لعدد من الأحياء السكنية في مدينة دمشق، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين

الخارجية تُدين العدوان الصهيوني على دمشق

المؤتمرنت -
الخارجية تُدين العدوان الصهيوني على دمشق
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف العدو الصهيوني لعدد من الأحياء السكنية في مدينة دمشق، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن العدوان الصهيوني على دمشق يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ودليلاً على أن العدو الصهيوني عدو أبدي للأمة العربية والإسلامية وفوق ذلك عدو للقيم الإنسانية لا يكترث لأخلاقيات الحروب ولم يراعٍ ما تمر به العظيمة سوريا من ظروف إنسانية صعبة جراء الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق السورية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في إدانة العدوان الصهيوني السافر الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وعبرت وزارة الخارجية عن تضامن الجمهورية اليمنية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حكومة وشعباً، مؤكدة على حق دمشق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير للدفاع عن نفسها وحماية أراضيها.








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