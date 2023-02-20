المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العميد حسين شولب

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد حسين سعد جبران شولب، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي والمواساة لأبناء الفقيد أحمد وعصام وصالح حسين سعد جبران، وكافة آل شولب بمنطقة نوبان مديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب.. مشيداً بمناقب العميد حسين شولب ومواقفه المشرفة إلى جانب الوطن في مختلف الظروف.



ونوه الأمين العام المساعد بمأثر الفقيد الخيرة ودوره في إصلاح ذات البين وتكريس السلم الاجتماعي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".