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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول نحو 22 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهرين

وصول 22 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهرين

المؤتمرنت -
وصول 22 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهرين
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول نحو 22 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهرين.

وقال تقرير صادر عن المنظمة، إن "مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت وصول 10 آلاف و707 مهاجرين إلى اليمن، خلال يناير 2023".

وأفاد التقرير، أن هؤلاء "يزيدون بنسبة 1 بالمائة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث وصل اليمن 10 آلاف و620 مهاجراً أفريقياً".

وأشار التقرير إلى أن 97 % من هؤلاء المهاجرين قدموا من إثيوبيا، فيما البقية من الصومال.

ولفت إلى أن "77 في المائة منهم ذكور، فيما 5 بالمائة من النساء، و15 بالمئة من الأطفال، و3 بالمئة من الفتيات".








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