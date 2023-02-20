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المؤتمر نت - جدد مجلس النواب إدانته للاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية والتي كان آخرها استهداف عدد من الأحياء السكنية في مدينة دمشق، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين

مجلس النواب يجدد إدانته للاعتداءات الصهيونية على سوريا

المؤتمرنت -
مجلس النواب يجدد إدانته للاعتداءات الصهيونية على سوريا
جدد مجلس النواب إدانته للاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية والتي كان آخرها استهداف عدد من الأحياء السكنية في مدينة دمشق، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

واستنكر المجلس في بيان صادر عنه، الصمت العربي والدولي تجاه الصلف الذي يمارسه كيان العدو الصهيوني والاعتداءات المستمرة على العاصمة السورية دمشق، والتي اعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية مستقلة.

كما اعتبر المجلس تزامن هذه الاعتداءات مع كارثة الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق شمال الجمهورية العربية السورية استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين، وشاهدا على وحشية وتمادي هذا العدو، الذي شهدت السنوات الاخيرة هرولة بعض الانظمة لتطبيع العلاقة معه.

وحمل البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والانسانية والأخلاقية تجاه هذه التصرفات العدائية السافرة، والتي تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وجدد المجلس تضامن اليمن برلمانا وحكومة وشعباً مع أشقائه في الجمهورية العربية السورية، مؤكد حق سورية في الرد على تلك الاعتداءات السافرة.

ودعا الشعوب والدول العربية الحرة إلى مساندة الشعب السوري في مواجهة الصلف والتعنت الصهيوني، والعمل على تعزيز التضامن العربي.








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