المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة، وارتفاعاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة الصغرى.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع أن تظل الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة، الضالع وشمال محافظة إب.



ومن المتوقع أيضاً أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في مرتفعات محافظات حجة، ريمة، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب.



وأشار إلى احتمال أن يبدأ الارتفاع التدريجي الطفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين القادمين.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت صفر في ذمار، 1.8 في عمران، 3.4 في صنعاء، 6.5 في السدة، 9.1 في سيئون.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من الأجواء الباردة وشديدة البرودة، داعياً المزارعين والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من البرودة الشديدة وآثار الصقيع.



ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.