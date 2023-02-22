المؤتمرنت -

تحذير من رياح قوية في الساحل الغربي وباب المندب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات، ورياحاً قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة، وأجزاء من محافظتي إب والضالع.



وقد تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في مرتفعات محافظات شبوة، حضرموت، أبين، الجوف ومأرب.



وأشار المركز إلى أنه قد تهب رياح قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1.5 في ذمار، 4 في كل من صنعاء وعمران، 7 في السدة، 9.8 في سيئون.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.



ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من الأجواء الباردة واحتمال تكون الصقيع الخفيف.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.