المؤتمرنت -

اجتماع برلماني حكومي يواصل مناقشة أداء الصناديق الخاصة ومصير إيراداتها

ناقش الاجتماع البرلماني - الحكومي المشترك اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، المواضيع المتصلة بأداء الصناديق المستقلة والملحقة.



وفي الاجتماع الذي ضم نائبي رئيسي مجلسي النواب عبدالرحمن الجماعي، والوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة، أكد رئيس مجلس النواب، أن انعقاد هذه الاجتماعات يأتي في إطار التعاون والتكامل بين السلطات الدستورية لما من شأنه تقييم أداء الجهات التنفيذية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح في تنفيذ مهامها.



وأشار إلى أن الاجتماعات تأتي لتدارس مستوى الأداء ومعرفة الإنجازات والاخفاقات وإمكانية تلافي أوجه القصور ومعالجة الاختلالات، أينما وجدت وصولاً إلى إيجاد الحلول المناسبة لكثير من الإشكاليات التي تعترض سير العمل في بعض الجهات.



وحث رئيس مجلس النواب الجميع على مضاعفة الجهود وتعزيز أداء المهام والواجبات على الوجه الأكمل .. داعياً أعضاء المجلس إلى استئناف جلسات أعمال المجلس السبت المقبل للوقوف أمام آخر المستجدات والتطورات المهمة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.



واستمع الاجتماع من نائب رئيس الوزراء - وزير المالية إلى دور الوزارة في تنفيذ مهامها وأعمالها وما أنجزته خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتزامها بصرف عائدات الصناديق الخاصة بموجب القوانين التي أنشئت من أجلها.



وأكد نائب رئيس الوزراء - وزير المالية في سياق إيضاحاته أن الصناديق الخاصة تؤدي مهامها وفقاً للموازنات المقرة والموقع عليها من قبل أمناء الصناديق حسب القوانين وتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص.



وأوضح أن وزارة المالية ستقدم عرضاً للمجلس عن النظام الإلكتروني الذي تم إعداده والبدء في إدخال نظام التتبع الإلكتروني لحركة سير المعدات والعجلات الخاصة بقطاع النظافة وذلك في إطار خطط ترشيد الانفاق وفقاً لنماذج احتساب دقيقة.



وأشار الدكتور أبو لحوم إلى أنه تم عمل تحليل لمستوى أداء الوحدات لعشر سنوات .. مؤكداً أن الوزارة تعمل وفقاً لتوصيات المجلس، كونها تمثل خط الدفاع الأول في العمل الرقابي.



وتطرق إلى إيجاد الحلول والبدائل للكثير من المشاكل ومنها التوجه للطاقة البديلة، وتطبيق النظام الإلكتروني والربط الشبكي بحيث تكون المحافظات مرتبطة بنظام واحد.



ولفت نائب رئيس الوزراء إلى عمل ربط شبكي مع البنك المركزي والسعي لتوحيد الوعاء الإيرادي على مستوى المديريات وحصر الإيرادات في كافة المؤسسات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية .. مشيراً إلى ما قطعته الوزارة من خطوات في إيجاد ميزان محوري للحمولات وضبط المخالفين.



وبين أن إيرادات الصناديق يتم توريدها لحسابات جارية خاصة بها.



وتطرقت النقاشات إلى أهمية معالجة القضايا الشائكة والمتعلقة منها بتحسين الخدمات.



فيما تناولت ملاحظات أعضاء مجلس النواب الجوانب المتصلة بتفعيل أداء الصناديق والارتقاء بمستوى أدائها ومعالجة الاختلالات كل فيما يخصه.



وأقر الاجتماع عمل جدول لترتيب مناقشة أداء الصناديق الخاصة ليتم مناقشة أداء كل ثلاثة صناديق على حدة، بحضور نائبي رئيسي مجلس النواب الجماعي ومجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزراء المالية والجهات المعنية في اجتماعات مشتركة مع اللجان البرلمانية.



وفي سياق متصل عقدت لجنة التجارة والصناعة اجتماعاً لها اليوم برئاسة، رئيس اللجنة قاسم حسين الحظاء، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة، أحمد الشوتري، ورئيس مجلس إدارة الغزل والنسيج عبد الإله شيبان، ومختصين في الجهات ذات العلاقة.



ناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات وأوجه القصور في الجهات التابعة لها والدور الذي قامت به الوزارة في هذا الإطار.



وطالبت اللجنة في اجتماعها بموافاتها بالبيانات والتقارير ومنها تقرير موجز حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة في الإشراف والرقابة على الأسواق لضبط الوضع التمويني والمخالفين وإعداد مصفوفة بالصعوبات التي تواجه مهام الوزارة والدور المطلوب من مجلس النواب بهذا الصدد وتقديم تقرير يتضمن تقديم خطة الوزارة للفترة المقبلة، خاصة قبيل شهر رمضان.



وفي الاجتماع قدّم نائب وزير الصناعة والتجارة تقريراً مختصراً عن المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والوضع الراهن للمصنع والمصالح التابعة للمؤسسة، وكذا تقريراً موجزاً عن مصنع الشركة اليمنية لصناعات وتجارة الأدوية يدكو والمشاكل التي تواجه الشركة والحلول المقترحة.



واستمعت اللجنة من الجانب الحكومي إلى إيضاحات حول المواضيع المشار إليها سابقاً .. وأقرت مواصلة جهودها مع الوزارة لدراسة تلك الإشكالات والعمل بروح الفريق الواحد وايجاد المعالجات والإصلاحات اللازمة المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها.