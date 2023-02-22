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المؤتمر نت - التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، بالمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مساء اليوم في العاصمة صنعاء

المجلس الأعلى لأحزاب التحالف يدين استهداف المؤتمر ويشدد على تماسك الجبهة الداخلية

المؤتمرنت -
المجلس الأعلى لأحزاب التحالف يدين استهداف المؤتمر ويشدد على تماسك الجبهة الداخلية
التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، بالمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مساء اليوم في العاصمة صنعاء، حيث خُصص اللقاء لمناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية.

وفي بداية اللقاء، نقل الأمين العام المساعد إلى أعضاء المجلس تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس، وشكره وتقديره لكل قيادات أحزاب التحالف الوطني على مواقفهم الوطنية وثباتهم وصمودهم إلى جانب أبناء الشعب اليمني على مدى السنوات الثمان الماضية من عمر العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي شنه التحالف على شعبنا ووطننا.

واستعرض الشيخ مجيديع آخر التطورات المتصلة بالجوانب السياسية والجهود التي تبذل فيما يخص الوساطة العمانية المتعلقة بالتوصل الى تفاهمات خاصة لحل القضايا الخاصة بالجانب الإنساني الذي يمثل اولوية قصوى لتخفيف المعاناة عن ابناء شعبنا اليمني جراء الحصار الظالم، كما تناول نتائج اللقاءات التي جرت بين قيادات المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله مؤخراً والتي كان آخرها اللقاء المنعقد في السادس من فبراير الجاري.

واستمع اللقاء إلى تقريرين من الأخوين رئيس المجلس عبده مهدي العدلة عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر، ونائب رئيس المجلس عبدالله أحمد الكبسي، تناول القضايا الخاصة بعمل المجلس، وما شهدته الفترة الماضية من لقاءات واجتماعات للمجلس الأعلى للتحالف.

وأكد اللقاء مباركة المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أي خطوات إيجابية من شأنها تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وبالذات النقاط الخاصة بالجوانب الانسانية، مشدداً على أهمية تنفيذها كحزمة واحدة وبدون تجزئة او تسويف أو مماطلة باعتبارها ستهيئ الأجواء للذهاب نحو تفاهمات ومباحثات أوسع وبما يفضي إلى ايقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب اليمني ويحافظ على وحدته وسيادته واستقلاله.

وادان المجلس الأعلى لأحزاب التحالف واستنكر الحملات الاعلامية التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الأخ صادق بن امين ابوراس وبقية قيادات المؤتمر سواء الصادرة عن ابواق ومرتزقة تحالف العدوان او تلك التي تشنها بعض الاصوات في الداخل، مؤكداً على أهمية استمرار اللقاءات بين المؤتمر وأنصار الله على أن تشمل بقية المكونات السياسية الأُخْرَى، وبما يسهم في مزيد من تماسك الجبهة الداخلية.

وفي الشأن الخارجي، دعا المجلس الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب السوري والعمل على رفع الحصار المفروض عليه وبما يسهم في تسهيل وسرعة ايصال المساعدات الاغاثية للمنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

كما ادان المجلس إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي وآخرها أعمال القتل والاعتقالات وهدم منازل الفلسطينيين وسط صمت مخز من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مؤكداً على دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في مقارعة المحتل بكافة الوسائل حتى يتمكن من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.








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