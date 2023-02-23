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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء: رفع 56 ألف طن مخلفات وإبادة 6 آلاف كلب

صنعاء: رفع 56 ألف طن مخلفات وإبادة 6 آلاف كلب

المؤتمرنت -
صنعاء: رفع 56 ألف طن مخلفات وإبادة 6 آلاف كلب
حقق صندوق النظافة والتحسين في محافظة صنعاء نجاحات في تقديم الخدمات وتحسين مظهر المدن، ومكافحة الكلاب الضالة والمسعورة، خلال النصف الأول من العام الجاري 1444هـ.

وأوضح تقرير صادر عن الصندوق أنه تم رفع 56 ألفاً و377 طناً و71 كيلو جراماً من المخلفات، ونقلها عبر 26 ألفاً و243 زفة إلى المقالب المخصصة للمخلفات في مركز المحافظة ومديريات سنحان وهمدان وبني حشيش وبني مطر وأرحب ومناخة والحيمة الخارجية وجحانة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات إبادة للكلاب الضالة والمسعورة في مركز المحافظة وعدد من المديريات تم خلالها إبادة ستة آلاف و72 كلباً .

وذكر أن الإدارة الفنية وإدارة الحدائق والتشجير سيرت ألفين و 85 زفة ماء لسقي الأشجار في عدد من الشوارع إضافة إلى أعمال تقليب واستصلاح التربة وأعمال التحويض في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية.

وفي الجانب التوعوي المساند لحملات النظافة، أفاد التقرير بأن إدارة التوعية البيئية نفذت أكثر من ألف و646 نشاطا إعلاميا وتوعويا، لتثقيف المواطنين وملاك المنشآت والمحال التجارية بأهمية وضع المخلفات في أماكنها المخصصة، والالتزام بمواعيد إخراجها.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق بالمحافظة، المهندس محمد الكحلاني، أن الصندوق بدأ منذ شهر محرم في تنفيذ حملات نظافة واسعة في مديريات طوق صنعاء، لتعزيز جهود منع تراكم النفايات والحفاظ على البيئة.

وثمن دور قيادة المحافظة وتعاونها في تذليل الصعوبات، ورفد الصندوق بالمعدات والآليات، وتوفير كافة احتياجاته لتعزيز دوره الخدمي للحد من تراكم المخلفات، والحفاظ على المظهر الجمالي والمنظر الحضاري للمدن.

وأشاد الكحلاني بجهود عمال النظافة والفِرق العاملة في الميدان للإشراف على حملات النظافة، ورفع مخلفات السيول من الجزر الوسطية.. مؤكدا أهمية تضافر جهود المجتمع للحفاظ على النظافة العامة.








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