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المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن يرقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ / شيخ سالم بانافع،

امين عام المؤتمر يعزي شيخ بانافع

المؤتمرنت -
امين عام المؤتمر يعزي شيخ بانافع
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن يرقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ / شيخ سالم بانافع، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، بمحافظة شبوة، وذلك بوفاة المغفور لها - بإذن الله تعالى- والدته.

وعبر الامين العام باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن آخر التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وان يسكنها فسيح جنانه، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون".








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