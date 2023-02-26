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المؤتمر نت - مؤتمر البناء والانشاءات بين المعوقات والطموح

صنعاء : مؤتمر البناء والانشاءات بين المعوقات والطموح

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
صنعاء : مؤتمر البناء والانشاءات بين المعوقات والطموح
يتطلع العاملون والتجار والمستثمرين الى خروج المؤتمر الثاني للبناء والانشاءات الذي استمر من 20 - 26 فبراير 2023 بصنعاء، بتوصيات ومخرجات تكفل حل كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين والتجار في مجال تجهيزات ومتطلبات البناء والانشاءات.

وفي استطلاع قصير اجراه "المؤتمرنت" مع عدد من ممثلي الشركات المتخصصة في تجهيزات ومتطلبات البناء والانشاءات المشاركة المعرض، أوضح ممثل شركة آل حسين للحديد أيمن المعمري أن المشاركة في المعرض تعد خطوة إيجابية لعرض الشركات منتجاتها.

ولفت العمري إلى أن من سمات اقامة مثل هكذا معارض هو ربط علاقات وطيدة بين الشركات المشاركة ، وبين المكاتب الهندسية والمقاولات والمختصين وأكاديميين طلاب دارسين في مجال الهندسة وغيرها، مشيرا إلى أن العمل في جانب الانشاءات وتجهيزاتها يعد من الجوانب الأساسية في التنمية.

وقال المعمري لـ"المؤتمرنت" أن الشركة ومثيلاتها العاملة في هذا القطاع تواجه صعوبات ومعوقات كثيرة، نتيجة العدوان والحصار على اليمن منذ ثمان سنوات، الذي أثر على المستثمرين وقطاع الانشاءات سواء التجارية أو المقاولات، حيث تتمثل هذه الصعوبات بالطرق الطويلة وتأخر الواردات لفترات طويلة ما يسبب زيادة في التكاليف والتي تسبب زيادة في التكاليف على المستهلك بشكل عام، بالاضافة الى تراجع الحركة في الاعمال الانشائية.

من جهته، طالب ممثل شركة هوسكو للهياكل الحديدة المحدودة وائل نور الدين الاصبحي وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات المختصة والمعنية، بتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين وتشجيعهم، كون المستثمرين في هذا القطاع يواجهون صعوبات ومعوقات في جوانب النقل وغيرها، وهو ما يستدعي سرعة عمل حلول سريعة حتى يخفف العبئ الذي يثقل كاهل المستثمرين، كون ذلك سيعود بالنفع على التنمية والاقتصاد بشكل عام.

وتمنى الاصبحي أن يخرج المؤتمر بتوصيات حقيقية تكفل تنفيذها من قبل الجهات المختصة تعمل نقلة نوعية لحل كافة الاشكاليات والمعوقات التي تقف أمام المستثمرين في هذا المجال.

في حين أشار ممثل مؤسسة سعيد علي محمد الخامري التجارية عدي الضبيبي الى مشاركة المؤسسة للمرة الثانية على التوالي، مشيداً بالمعرض الذي رافق المؤتمر ما حقق من نجاح الى حد ما في عرض الشركات لمنتجاتها واستعراض خدماتها ومنتجاتها، متمنياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات يتبعها تنفيذ يلبي تطلعات المستثمرين في مجال الانشاءات بمختلف تخصصاتهم.

وتطرق الضبيبي الى عدد من الصعوبات التي تواجه الشركة وغيرها في هذا المجال، في ظل العدوان والحصار على اليمن على مدى ثمان سنوات، التي سببت معاناة كبيرة سواء في ما يتعلق بالنقل وطول الطرق وتأخر كبير حتى وصول الواردات وغيرها، مؤكداً ثبات الشركة وتواجدها وتوفير كل المتطلبات رغم كل هذه الظروف والصعوبات.








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