المؤتمرنت -

مجيديع يواسي آل ماتع وآل الشباطي وآل القيسي

بعث الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى آل ماتع وآل الشباطي وآل القيسي، في وفاة عشرة منهم بحادث مروري مؤسف في مديرية الشراقي محافظة حجة.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".