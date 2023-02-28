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المؤتمر نت - تخفيض سعر مادة الدقيق الى 15700 ريالا للكيس الواحد عبوة 50 كيلو جرام، بفارق سعر 1900 ريالا عن السعر السابق

بالأرقام .. تخفيض أسعار مادتي الدقيق والقمح

المؤتمرنت -
بالأرقام .. تخفيض أسعار مادتي الدقيق والقمح
بالأرقام .. تخفيض أسعار مادتي الدقيق والقمح

أكد مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء تخفيض سعر مادة الدقيق الى 15700 ريالا للكيس الواحد عبوة 50 كيلو جرام، بفارق سعر 1900 ريالا عن السعر السابق لشهر ديسمبر الماضي.

وحسب الإعلان الرسمي فقد انخفض سعر الكيس الدقيق عبوة 25 كيلو جرام الى 7900 ريالا، بدلا عن 8800 ريالا السعر السابق، فيما انخفض سعر الكيس عبوة 10 كيلو جرام الى 3300 ريالا، بدلا عن 3520 ريالا السعر السابق.

وبالنسبة لأسعار مادة القمح فقد انخفض سعر الكيس الواحد سعة 50 كيلوجرام الى 13600 ريالا، بفارق سعر بلغ 1500 ريالا عن السعر السابق.

وجاء هذا التخفيض في أسعار مادتي الدقيق والقمح بعد يومين اثنين من استقبال موانئ الحديدة لعدد 18 سفينة محملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والحاويات.

وأكد وزير النقل في صنعاء عبدالوهاب الدرة حرص الحكومة على تسريع إجراءات دخول السفن إلى موانئ الحديدة والعمل على مدار الساعة بما يسهم في تخفيف التكاليف التي يتكبدها المستوردين.

وأوضح خلال لقائه يوم الاحد 26 فبراير الجاري مديرة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "روكسانة بازرجان"، أن ميناء الحديدة يخدم أكثر من 70 بالمائة من أبناء الشعب اليمني نظرا لموقعه الجغرافي الهام وتوسطه لمناطق ذات كثافة سكانية

وفي اللقاء ثمنت مديرة مكتب المبعوث الأممي، الجهود التي بذلت لتسهيل وصول السفن المحملة بالسلع.. مؤكدة أن الأمم المتحدة تدرك جيدا أهمية ميناء الحديدة للكثافة السكانية في المناطق والمحافظات القريبة.








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